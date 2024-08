Sky – Genoa senza Retegui contro l’Inter: Atalanta ad un passo, le cifre

Mateo Retegui sempre più vicino all’Atalanta dopo l’infortunio di Scamacca . E il Genoa rischia di non averlo contro l’Inter all’esordio in campionato. Ecco gli aggiornamenti dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky:

“Mateo Retegui è sempre più vicino all'Atalanta. Come anticipato, quello dell'italo-argentino è il nome scelto dal club nerazzurro per sostituire l'infortunato Gianluca Scamacca. E, dopo le valutazioni fatte nelle ultime ore (leggi qui), l'Atalanta ha fatto un vero e proprio blitz, e al momento il club sta definendo il trasferimento con il Genoa, affinché il giocatore possa partire per Bergamo nelle prossime ore.