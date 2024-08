Arrivano novità sul fronte Taremi . Secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, l'attaccante dell'Inter, fermo per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, sta spingendo forte perché vuole essere a disposizione per il match contro il Genoa.

L'attaccante iraniano si sente bene ed è convinto di potercela fare per esserci a Marassi all'esordio in campionato sabato prossimo. Stando a quanto appreso da Fcinte1908.it, però, lo staff medico vuole adoperare cautela per evitare di correre rischi, a maggior ragione durante la preparazione, momento cruciale e che poi avrà ripercussioni in tutta la stagione. Da vedere quale sarà poi la decisione finale, ma Taremi preme perché vuole esserci.