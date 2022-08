Retroscena Arnautovic: “Era fatta con il Man United, poi la rivolta: cos’è successo”

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’ex Inter Marko Arnautovic: “Arnautovic-Manchester United da quanto ho saputo era praticamente fatta. Il club inglese avrebbe fatto un’offerta irrinunciabile per il Bologna, ma poi i tifosi hanno mandato mail su mail al direttore sportivo per far saltare l’operazione”, le sue dichiarazioni al canale di SOS Fanta.