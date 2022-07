Retroscena Bremer: “L’Inter non ha chiuso il colpo mesi fa per questo motivo”

Un aneddoto su Gleison Bremer, sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Lo ha svelato l’esperto internazionale di calciomercato Fabrizio Romano in diretta su Twitch: “Il caso Bremer dimostra che non bisogna dare le cose per fatte quando non lo sono. Bisogna capire che i passaggi vanno fatti. L’accordo Bremer-Inter c’era da mesi, ma col Torino no. L’Inter sul mercato ha dovuto fare delle scelte, ma se avesse avuto la disponibilità economica, avrebbe potuto chiudere l’operazione già mesi fa anche per meno di 30 milioni. Sappiamo che in Italia prima si vende e poi si compra, il caso de Ligt insegna in questo caso”, le sue parole al canale di SOS Fanta.