Retroscena Brozovic: “Si è parlato di queste due big, nella sua testa solo Inter”

Alla fine Marcelo Brozovic resterà all’Inter. Rinnovo di contratto in arrivo, manca solo l’ufficialità dopo il raggiungimento dell’intesa totale. Come svelato da Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA), altri due club però ci hanno provato per il centrocampista croato: “Si è parlato di Barcellona e PSG, ma nella sua testa c’è sempre stata l’Inter: ha firmato fino al 2026”, le sue dichiarazioni.