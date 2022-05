Retroscena Calhanoglu: “Quante chiamate, Inzaghi lo ha convinto con queste frasi”

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Hakan Calhanoglu, grande protagonista ieri nella finale di Coppa Italia

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Hakan Calhanoglu, grande protagonista ieri nella finale di Coppa Italia. Così grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è tornato sulla trattativa estiva tra i dirigenti nerazzurri e Calha stesso: “A inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi. Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen, e allora gli scenari sono cambiati del tutto. […] “Hakan, ti faccio giocare come Luis Alberto. E poi mi serve chi mi batte le punizioni. Vieni da noi”, il succo delle chiamate di Inzaghi. Chiamate al plurale, sì, perché sono state tantissime per convincerlo. […] In sette giorni, i contatti con l’Inter hanno portato al cambio maglia: 3 anni a 5 milioni più uno di bonus”, si legge.