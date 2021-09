SM – Retroscena sul campione di Inzaghi: “Bloccato dalla Juve, l’Inter è riuscita a prenderlo”

Una grande Inter, che su un campo storicamente difficile come quello della Fiorentina è stata capace di mandare un segnale forte

Una grande Inter, che su un campo storicamente difficile come quello della Fiorentina è stata capace di mandare un segnale forte e chiaro a tutto il campionato. Una vittoria, quella della squadra di Inzaghi, che pesa come un macigno, perché arrivata contro una avversario tosto, in grado di esprimere un ottimo calcio e in un buon momento di forma, Una vittoria arrivata grazie alla rete pesantissima di Edin Dzeko, arrivato al quarto gol in sei presenze con la maglia nerazzurra, che non sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, nonostante i suoi 35 anni. E pensare che Dzeko avrebbe potuto trasferirsi in un'altra squadra.