Il retroscena: “Quando c’era la possibilità Dybala, Inzaghi fu chiarissimo su Correa”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena che rende chiara l'idea di quanta stima Simone Inzaghi abbia in Joaquin Correa. L'episodio risale ai giorni in cui l'Inter era sulle tracce di Paulo Dybala, poi finito alla Roma:

"Inzaghi ha fiducia in lui e quando la dirigenza gli ha proposto Dybala, ha prima preferito alla Joya l'arrivo di Lukaku, poi ha sottolineato che a fargli posto non doveva essere il Tucu. Non male come endorsement".