Retroscena Dzeko: la vera cifra pagata dall’Inter un anno e mezzo fa

Quanto è costato davvero Edin Dzeko all’Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che parla così del rendimento stagionale del bosniaco, in chiave presente e futuro visto che sono in corso i dialoghi per il rinnovo.

“L’ennesimo gol di un campionato che, dopo 16 giornate, lo ha visto già sette volte a bersaglio. Un bottino di tutto rispetto per un attaccante che un anno e mezzo fa la Roma ha lasciato partire per appena un milione e mezzo di euro, dopo 119 centri in giallorosso. Fatto sta che il suo apporto si è rivelato e si sta confermando decisivo per i nerazzurri, che in estate erano concentratissimi sul tandem Lautaro-Lukaku, sulla possibilità di ricomporre la Lu-La, al punto - quando si parlava del possibile arrivo di Dybala - di mettere in conto una sua cessione. Non è andata così e oggi Dzeko - verrebbe da dire giustamente - è un insostituibile", si legge.