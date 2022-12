Retroscena Gosens: “L’Inter ha già resistito dicendo no a quest’offerta”

L'Inter non ha alcuna intenzione di fare sconti per Robin Gosens, anzi. Ecco un retroscena in arrivo dalla Gazzetta

Alessandro Cosattini

L'Inter non ha alcuna intenzione di fare sconti per Robin Gosens, anzi. Già la scorsa estate, la società nerazzurra ha detto no a un'importante offerta, svela La Gazzetta dello Sport.

"La scorsa estate l’Inter aveva fissato una tariffa dai 20 ai 25 milioni, avrebbe fatto uno sconto pur di evitare un parcheggio in prestito con diritto, soluzione che avrebbe contraddetto quanto investito pochi mesi prima. Il Bayer Leverkusen si era presentato in Italia con l’intenzione di fare un affare pagando al massimo il prestito ma senza vincoli di riscatto, l’Inter ha resistito. E ha intenzione di farlo a gennaio se le condizioni fossero le stesse, confidando in una risalita tecnica di Gosens dopo un lungo ambientamento", si legge.