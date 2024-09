Retroscena Inter: Oaktree in estate ha stoppato l’arrivo di questi due nomi

Due nomi in orbita Inter stoppati da Oaktree in estate: ecco il retroscena raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport

“Il presidente Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin si sono mostrati degli esperti in questo campo e sono pronti a ripetersi, seguendo però le linee guida della nuova proprietà, Oaktree, che già nella sessione appena conclusa ha stoppato l’arrivo di alcuni svincolati perché in là con l’età (Hermoso e Ricardo Rodriguez, individuati a luglio per rimpiazzare l’infortunato Buchanan). Dunque parametri zero sì, ma possibilmente non over 30”, si legge.