Retroscena Inter, Gazzetta: “Sembrava bastasse il sacrificio di Hakimi, poi…”

Dopo l'addio dell'esterno marocchino, è arrivata anche la cessione di Lukaku: l'aneddoto sul mercato nerazzurro

La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe principali del mercato dell'Inter. In particolare si sofferma sulle dolore cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku "Sembrava che bastasse il sacrificio di Hakimi (dal Psg, 68 milioni più 5 di bonus molto complicati) ma quando a inizio agosto il Chelsea ha rotto gli indugi per il totem Lukaku ha trovato poca resistenza. Davanti alla prospettiva di guadagnare un terzo in più, Big Rom ha messo da parte ogni romanticismo e Suning non era nella posizione di rifiutare 115 milioni cash. Per di più in un mercato globale segnato dalla pandemia in cui di soldi veri ne sono girati meno del solito".