Retroscena Inter: il giocatore che poteva arrivare allo scadere del mercato

Fino all'ultimo ha sperato di vestire la maglia nerazzurra e con questo incastro il suo sogno si sarebbe realizzato

Nahitan Nandez fino alle ultimissime ore di mercato ha aspettato una chiamata dell’Inter. E sperato di vestire la maglia nerazzurra. Alla fine, però, è rimasto al Cagliari. Il jolly uruguaiano ha atteso, ma si è dovuto mettere il cuore in pace, quando è terminato il mercato. I nerazzurri avrebbero tentato l'assalto nelle ultimissime ore di mercato a una sola condizione: in caso di addio last minute di un centrocampista (Arturo Vidal era l’indiziato numero uno per l'elevato ingaggio). Il cileno però è rimasto in nerazzurro, come tutti gli altri giocatori del reparto, e la dirigenza non ha dunque potuto chiudere il colpo Nandez nelle ultime ore di mercato…