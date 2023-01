Retroscena Inter-Zapata, Sky: “Era obiettivo, no Atalanta a 40/50 mln”

Un interessante retroscena di mercato su Duvan Zapata e l’Inter. Lo ha svelato Luca Marchetti in onda a Sky Sport

“Zapata poteva essere un obiettivo dell’Inter per il dopo Lukaku, ma l’Atalanta disse neanche per 40/50 milioni di euro, non era pronta a venderlo proprio”, le parole dallo studio di Sky.