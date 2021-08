Retroscena Lukaku: ora il Chelsea, nei mesi scorsi no a un’altra big inglese

Sono ore calde per Big Rom: trattativa in corso tra Inter e Chelsea per il belga, che nei mesi scorsi aveva rifiutato un'altra big inglese

Un interessante retroscena su Romelu Lukaku in arrivo da Calciomercato.com. Il belga è sempre al centro dei dialoghi tra Inter e Chelsea in queste ore, ma anche un’altra squadra inglese ci aveva provato nei mesi scorsi. “Il Chelsea stringe per Romelu Lukaku, con l'Inter che attende l'offerta da 130 milioni di euro. Ma c'è un piccola retroscena da raccontare riguardante il belga: nei mesi scorsi il Manchester City aveva avviato i colloqui con i nerazzurri per Big Rom, ma lo stesso giocatore aveva detto no, in quanto non interessato. Ma ora l'aria è cambiata”, si legge.