Retroscena Mkhitaryan: “No anche a quest’ultima offerta della Roma: i dettagli”

Mkhitaryan dice no all'ultima offerta della Roma. Sky ha svelato i dettagli dell'ultima proposta che i giallorossi hanno fatto all'armeno

Henrikh Mkhitaryan dice no all'ultima offerta della Roma e si appresta a vestire la maglia dell'Inter. Sky Sport ha svelato i dettagli dell'ultima proposta che i giallorossi hanno fatto all'armeno, rifiutata proprio oggi dal giocatore stesso: "Il centrocampista armeno ha dunque declinato la proposta della Roma, che nelle scorse ore lo ha messo davanti a un ultimatum dopo l’ultimo rilancio per cercare di convincerlo a rinnovare. I giallorossi hanno offerto un contratto di un anno a 3.6 milioni di euro più bonus facili da raggiungere che gli avrebbero consentito di arrivare a 4.2 milioni di euro, più l’opzione per un secondo anno di contratto alle stesse modalità e cifre che sarebbe scattata in automatico al raggiungimento del 50% delle partite disputate", si legge.