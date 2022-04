CM – Inter, retroscena Radu: “Poteva andare alla Roma in questo scambio”

Un retroscena di mercato su Ionut Radu, ieri protagonista in negativo nel ko dell’Inter a Bologna. Lo svela calciomercato.com

Un retroscena di mercato su Ionut Radu, ieri protagonista in negativo nel ko dell’Inter a Bologna. Lo svela calciomercato.com: “Nel corso dell'estate che portò Radja Nainggolan all'Inter in cambio di Nicolò Zaniolo più soldi, la Roma chiese in un primo momento ai nerazzurri il cartellino di Ionut Radu. Allora l'Inter puntava fortemente su di lui e disse no, accettando poi il sacrificio dell'esterno italiano”, si legge sul portale. In questa stagione, oltre a quella di ieri, aveva disputato un’altra partita in Coppa Italia contro l’Empoli.