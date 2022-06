Sky – Inter, cessione dolorosa possibile: Skriniar e Bastoni i più ricercati. Lukaku…

Il club nerazzurro pensa al belga con il Chelsea che apre al prestito ma vuole avere soddisfazione. Sul mercato in uscita sondaggi per i due difensori

Dopo i primi contatti, il Chelsea ha aperto al possibile prestito di Lukaku . Ma da Londra fanno sapere che vogliono uscire dalla situazione al meglio dopo aver investito 113 mln, anche per non rinnegare uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni.

Una giornata dolorosa potrebbe comunque esserci visto che il club ha necessità di rientrare di 60 mln di euro. Su Bastoni c'è l'interesse del Tottenham e dello United e c'è anche il PSG che vorrebbe Skriniar, attenzione a lui che ha tanti estimatori in giro per il mondo. Sono i due giocatori che stanno attirando l'attenzione dei club stranieri e hanno mercato. Anche lo slovacco come l'italiano è molto legato all'Inter e anche la sua cessione potrebbe definirsi dolorosa come quella del compagno.