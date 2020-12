Inter, per gennaio idee chiare. Conte chiede due rinforzi: i nomi. E ci saranno almeno due addii

Il mese di gennaio si avvicina sempre più e, in ottica mercato, l’Inter sembra avere le idee chiare: come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo e la speranza di Conte è che “Marotta e Ausilio riescano a piazzarli (alcuni esuberi, ndr) per poter inserire in organico un paio di rinforzi, diciamo un centrocampista e un attaccante, magari pure un esterno sinistro se Perisic farà le valigie”.

PERISIC-UNITED? – In Inghilterra rilanciano la notizia dell’interesse dello United su Ivan Perisic ma, al momento, non arrivano segnali dall’Inter circa una partenza del croato, direzione Manchester. Il croato, però, sembra essere uscito dai radar di Conte, con Young che gli è sistematicamente preferito nelle ultime partite.

RITORNO DI FIAMMA – Occhio alla fascia sinistra perché “Conte non ha smesso di pensare a Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole venderlo e non accetta formule non definitive”, commenta il Corriere dello Sport. Per la mediana, il tecnico ha un preferito e si chiama De Paul, ma il prezzo che fa l’Udinese è troppo alto. Chi andrà via è invece Vecino, destinato a lasciare i nerazzurri in prestito mentre si cerca una soluzione anche per Nainggolan.