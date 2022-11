Sky – Inter, su rinnovi ci sono delle priorità. A primavera si tirano le somme su…

Rinnovi e strategie nerazzurre. A Skysport hanno parlato delle valutazioni che l'Inter sta facendo rispetto alla propria rosa per il futuro tenendo in considerazione i giocatori in scadenza.

Matteo Barzaghi ha spiegato: si partirà con il rinnovo di Skriniar, poi Dzeko e Darmian e a primavera si tireranno le somme sugli altri giocatori per capire su chi puntare e chi no. E ci saranno quindi da valutare le permanenze di Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij e D'Ambrosio. Anche Dalbert è in scadenza ma sarà lasciato partire a zero.