Inter, rinnovo Bastoni segnale importante per tutti i tifosi

L'Inter ha dato un bel segnale a tutti i suoi tifosi. Il rinnovo di Alessandro Bastoni è una notizia positiva

L'Inter, seppur in un mercato iniziato tra tante difficoltà, ha dato un bel segnale a tutti i suoi tifosi. Il rinnovo di Alessandro Bastoni è una notizia positiva per tutto l'ambiente:

"Se non ora, quando? Nei giorni caldissimi post scudetto, dopo la separazione con Conte e l’indicazione di ridurre costi, ecco una bella notizia per il popolo nerazzurro. L’Inter blinda Alessandro Bastoni, confermando di volersi legare a lungo al difensore ex Atalanta, uno dei simboli dell’Inter di Conte e dell’Italia del futuro. “L’Inter e Bastoni insieme fino al 2024” si legge nel comunicato ufficiale del club. Niente di nuovo, certo. Però certificare la conferma di Bastoni diventa un segnale preziosissimo per i tanti tifosi in apprensione".