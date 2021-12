Brozovic, la richiesta per rinnovare è di 7 mln: “Dall’Inter filtra che…”

In scadenza al 30 giugno 2022 con l’Inter, Marcelo Brozovic sta trattando con la società il rinnovo di contratto

Sono giorni caldi per il futuro di Marcelo Brozovic. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l’Inter, il centrocampista croato sta trattando con la società nerazzurra. Non c’è ancora l’accordo, ma la fiducia nell’ambiente resta. “L’Inter è la priorità del centrocampista croato, la società lo sa ed è pronta ad andare incontro alle esigenze del giocatore offrendo un ingaggio da 7 milioni di euro. Dalla società filtra ottimismo e fiducia per una chiusura positiva della trattativa, la volontà comune è quella di prolungare il contratto”, spiega Calciomercato.com.