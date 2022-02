Romano: “Brozovic-Inter, tempistiche lunghe ma tutto fatto: atteso l’annuncio”

L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’imminente rinnovo di Marcelo Brozovic in casa Inter

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’imminente rinnovo di Marcelo Brozovic in casa Inter: “Brozovic-Inter tutto fatto, non ci sono dubbi, le firme sono già arrivate, manca solo il comunicato ufficiale. Le tempistiche lunghe per i rinnovi si erano già viste con Barella e Lautaro Martinez”.