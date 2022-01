Rinnovo Brozovic, 6 mln più bonus non bastano: “Serve quest’ultimo sforzo”

Dirigenti dell'Inter al lavoro per il rinnovo di Marcelo Brozovic: serve un ultimo sforzo per arrivare all'accordo per Gazzetta

Alessandro Cosattini

Serve un ultimo sforzo in casa Inter per prolungare il contratto di Marcelo Brozovic. In scadenza al prossimo 30 giugno 2022, il centrocampista croato sta trattando da tempo con la società nerazzurra. Ecco le novità da Gazzetta.it sulla questione.

“Brozovic si sbrighi a rinnovare”, aveva detto Simone Inzaghi alla Gazzetta dello Sport. La trattativa per il prolungamento di contratto va avanti da tempo. L’Inter aveva già offerto 6 milioni più bonus, probabilmente servirà un ulteriore sforzo. E l’ok, in questo senso, dovrà arrivare dal presidente. Brozovic è all’Inter dal 2016 e con il tempo è diventato il punto fermo di un progetto tecnico vincente: 26 gol e 35 assist in 267 gare totali per il 29enne", si legge.