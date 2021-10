Romano: “Inter-Lautaro, rinnovo di 5 anni senza clausola: manca solo l’annuncio”

In arrivo il prolungamento di contratto per Lautaro: intesa totale già raggiunta, si attende l'annuncio ufficiale

È in arrivo il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Ormai ci siamo, intesa totale tra le parti, mancano soltanto le firme. Lo fa sapere Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul suo profilo Twitter: “Nuovi contratti in arrivo per i giocatori argentini in Serie A. L’Inter annuncerà il nuovo accordo di cinque anni con Lautaro Martinez (senza clausola rescissoria), la Juventus ha raggiunto un accordo di massima per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Solo una questione di tempo per gli annunci ufficiali”, si legge.