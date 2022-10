GdS – Rinnovo Skriniar, tempo della melina finito: “Ecco i segnali filtrati”

I segnali sul rinnovo di Milan Skriniar in casa Inter. Ne ha parlato oggi La Gazzetta dello Sport verso il summit di settimana prossima

I segnali sul rinnovo di Milan Skriniar in casa Inter. Ne ha parlato oggi La Gazzetta dello Sport, che ha parlato di un incontro in programma per la prossima settimana, dopo la sfida con la Salernitana: