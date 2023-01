Sky – Inter, rinnovo Skriniar ormai è tormentone: “Palla al giocatore, la verità è che…”

“Ormai sta diventando un tormentone. La verità è che più passa il tempo e più difficile si fanno le cose. Da ora il difensore può firmare pre accordi per approdare a giugno in un nuovo club a zero. Sullo sfondo si intravvede la Tour Eiffel ma anche dalla Premier stanno osservando incuriositi. L’Inter però non si sente ancora tagliata fuori del tutto. Certo l’ottimismo di qualche tempo fa è sensibilmente diminuito ma la speranza esiste ancora. Marotta e Ausilio sanno bene che hanno fatto il massimo dal punto di vista economico. L’offerta presentata all’agente del giocatore, Roberto Sistici, viene considerata quella definitiva: 6 milioni all’anno più bonus, come i top ingaggi della rosa escluso Lukaku che, per via del decreto crescita, resta un caso a parte. Brozovic, Lautaro e subito sotto Barella hanno un ingaggio simile.

Palla a Skriniar

[…] Questione di tempo? Può essere, ma da viale della Liberazione non possono aspettare all’infinito e vorrebbero chiarezza per sapere se è giunto il momento di girare pagina. In un gioco dialettico poi toccherebbe a Milan spiegare la sua scelta che, va sottolineato, è legittima in entrambi i casi. Sarebbe clamoroso in senso positivo se accettasse rifiutando soluzioni più ricche, ma sarebbe comprensibile anche se scegliesse la via meno romantica di questa storia. La palla passa a lui che finora si è sempre comportato in modo impeccabile in campo. Sempre attento e completamente concentrato sul presente, Skriniar ha indossato in varie occasioni la fascia di capitano. Ha dimostrato più volte, tra social e dichiarazioni, di sentire il senso di appartenenza. Ora però arriva la prova più difficile per chi coniuga professionalità e sentimenti”, si legge.