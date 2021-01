Leicester, Rodgers commenta le voci su Eriksen: “Cerchiamo un trequartista, ma…”

Brendan Rodgers, manager del Leicester, ha commentato a due giorni dalla sfida di FA Cup sul campo del Brentford le voci sul possibile arrivo di Christian Eriksen dall’Inter: “Siamo sempre ottimisti, ma ci vuole anche un senso di realismo. Prendere un centrocampista offensivo in questa finestra di mercato sarebbe fantastico“.

Rodgers ha aggiunto: “Abbiamo perso un centrocampista offensivo come Praet, che resterà fuori fino ad aprile. Gli altri giocatori che abbiamo sono centrocampisti più difensivi come Wilfred Ndidi, Nampalys Mendy, Hamza Choudhury e Daniel Amartey. Quindi la nostra idea è quella di prendere qualcuno che sia più offensivo, nel caso in cui fosse disponibile. Ma è molto difficile: alcuni sono fuori della nostra portata e non siamo in grado di concludere l’operazione. Se c’è qualcuno che può venire a darci una mano, cercheremo di portarlo qui“.

Il Leicester, al terzo posto in Premier League, è interessato al prestito di Eriksen. Il problema resta l’ingaggio: il danese guadagna 300 mila sterline a settimana e le ‘Foxes‘ non sono disposte a pagare l’intero stipendio. Dall’altra parte l’Inter ha aperto al prestito ma l’ingaggio dovrà essere pagato dal club che accoglierà l’ex Tottenham.

