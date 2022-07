Totti: “Lukaku-Inter, grande colpo. Dybala-Roma? Una chiacchierata c’è stata”

A Francesco Totti hanno chiesto del mercato della Roma e della possibilità che Dybala potesse vestire la maglia giallorossa. «In questo momento non mi sono fatto un'idea sulla squadra che sarà nella prossima stagione. Diciamo che è ancora presto e possono succedere diverse cose. Speriamo che la società possa fare una grande squadra per poter centrare obiettivi importanti».

Diciamo che era molto possibile. Ma sono successe altre cose e l'affare è svanito. Lui penserà ad altre soluzioni, non so dove andrà, sinceramente. Speravo che potesse venire alla Roma. C'è stata una chiacchierata ma non so realmente cosa si sono detti.