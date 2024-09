Giallorossi scatenati: dopo aver ufficializzato Hermoso è fatta anche per il centrale tedesco e per il greco

Roma scatenata sul mercato degli svincolati: i giallorossi, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Mario Hermoso, sono pronti a chiudere anche per Mats Hummels. Il difensore tedesco, senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund, è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto annuale con opzione a circa 3 milioni di euro.