La Roma è in chiusura per Ivan Juric dopo l'esonero a sorpresa di questa mattina di Daniele De Rossi: cosa c'è dietro la scelta

La Roma è in chiusura per Ivan Juric dopo l'esonero a sorpresa di questa mattina di Daniele De Rossi. Come appreso da Fabrizio Romano, salvo sorprese, sarà l'ex tecnico del Torino il prossimo allenatore giallorosso. Ultimi dettagli da discutere in giornata tra le parti.