Romano – Roma, Juric diventerà il nuovo allenatore: i dettagli dell’accordo

Ivan Juric diventerà il nuovo allenatore della Roma . Contratto fino a giugno 2025 per l’ex tecnico del Torino, come annunciato da Fabrizio Romano.

Nel pomeriggio è atteso nella Capitale, sostituirà Daniele De Rossi, esonerato in mattinata. Esiste un’opzione per estendere il contratto del tecnico fino a giugno 2026 se la Roma si qualificherà in Champions League.