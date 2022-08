Sky – Roma, in chiusura un colpo in uscita: si sblocca l’arrivo di Belotti

Andrea Belotti alla Roma, ci siamo. Via libera in arrivo per il Gallo, pronto a diventare un nuovo giocatore di José Mourinho

Andrea Belotti alla Roma, ci siamo. Via libera in arrivo per il Gallo, pronto a diventare un nuovo giocatore di José Mourinho. Come riportato da Sky Sport, è in chiusura la trattativa con la Cremonese per Felix Afena-Gyan per 6 milioni più 3 di bonus. Questa operazione può sbloccare l’arrivo di Belotti in giallorosso. Ci siamo, il Gallo è vicino a trovare la nuova squadra dopo la scadenza del contratto col Torino.