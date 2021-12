Romano: “Inter, scout in Sudamerica per Alvarez: la verità sulla situazione”

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, a The Here We Go Podcast ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Julian Alvarez

Alessandro Cosattini

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Julian Alvarez: “L’Inter ha mandato dei dirigenti a studiare il calcio sudamericano, come fa sempre e farà in futuro. Nessuna offerta al momento per l’attaccante e nessun discorso avanzato: scouting sì, offerte no, non c’è nulla di avanzato al momento”.