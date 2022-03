Romano: “Bremer, prove inumane: l’Inter spinge da tempo. Momento de Vrij…”

L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato così di Stefan de Vrij e dell’interesse dell’Inter per Gleison Bremer

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Stefan de Vrij e dell’interesse dell’Inter per Gleison Bremer: “Bremer fa prestazioni inumane quest’anno. Anche nell’ultima col Cagliari non ha sbagliato nulla, ha annullato letteralmente Joao Pedro. Mercato? Ci stanno arrivando tutti i media, l’Inter spinge da tempo e lo dico da un po’. De Vrij ha perso sicurezze dopo l’infortunio, più che la questione contrattuale, per me è un fattore di testa del giocatore”.