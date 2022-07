Romano: “Bremer, l’Inter lo controllava da dicembre: ecco perché non ha chiuso”

Com’è andata davvero tra Gleison Bremer e l'Inter. Lo svela l’esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, a The Here We Go Podcast (ITA): “Bremer? Le operazioni vanno chiuse, l’Inter non lo ha fatto perché non poteva finanziariamente e la Juve dopo aver venduto de Ligt è stata velocissima a raggiungere l’accordo con Bremer, aumentando le cifre sia al giocatore che al Torino. Capisco l’amarezza dell’Inter per un giocatore che controllava da dicembre, ma accordi non ci sono mai stati tra i nerazzurri e il Torino. Il Bayern tra l’altro ha provato a inserirsi su Bremer, ma poi ha visto aprirsi il canale de Ligt, questo è un retroscena”, le sue dichiarazioni.