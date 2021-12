Romano: “Inter, Bremer piace molto per giugno. Vi anticipo già che in estate…”

Le dichiarazioni dell'esperto di mercato internazionale sull'interesse dell'Inter per il difensore del Torino

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della pista Gleison Bremer per l’Inter: “Bremer-Inter? È vera la notizia, interessa molto per giugno. A gennaio resta al 100% al Torino. Ci sono tante squadre interessate tra cui il Napoli, sarà lunga l’estate di Bremer, ve lo anticipo già”, le sue dichiarazioni. Classe 1997, il difensore brasiliano è a quota 14 presenze stagionali con la maglia del Torino.