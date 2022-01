Romano: “Bremer? Nome per giugno, l’Inter ci lavora da tempo. Ma non è sola”

L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato oggi della pista Bremer per l'Inter: ecco la situazione

L’Inter fa sul serio per Gleison Bremer. Il difensore centrale classe 1997 del Torino è molto apprezzato dai dirigenti nerazzurri per presente e futuro. Ecco le parole di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul canale Twitch di SOS Fanta: “Dove va Bremer? Spero resti in Italia, di solito su questi giocatori le italiane arrivano sempre tardi. Inter e Milan ci stanno lavorando da tempo, piace molto anche a Paratici al Tottenham. A gennaio non va da nessuna parte. Sarà un nome da monitorare in estate”.