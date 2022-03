Romano: “Inter, vice Brozovic non è la priorità. Due addii a centrocampo”

L’Inter cerca un vice-Brozovic per la prossima stagione, ma non è la priorità sul mercato. Ecco le strategia dei nerazzurri

L’Inter cerca un vice-Brozovic per la prossima stagione, ma non è la priorità sul mercato. Lo ha svelato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA): “L’Inter in estate cercherà un vice Brozovic perché Vecino andrà via a zero e anche Vidal può partire. Bisogna capire a livello di budget, le priorità sono altre”, ha detto. Su tutte un difensore - col nome di Bremer in cima alla lista - e un vice-Dzeko in attacco.