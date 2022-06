Romano: “Da quello che mi dicono, l’Inter ha chiuso un’altra operazione di mercato”

Durante l'ultima puntata della versione italiana del Podcast 'Here We Go', Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle mosse dell'Inter

Marco Macca

Durante l'ultima puntata della versione italiana del Podcast 'Here We Go', Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle mosse dell'Inter. Ecco le sue parole:

"Lunedì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Bellanova, da quello che mi dicono. E' un'altra operazione fatta. Ora bisognerà capire sul fronte uscite: Skriniar-PSG sta andando avanti, più lentamente per il discorso allenatore dei parigini. Poi c'è Bremer, operazione legata a quella di Skriniar. Dybala? Noi non l'abbiamo mai data per fatta, era un affare ben avviato prima di Lukaku, ma le parti non si sono mai stretta la mano. In caso di alcune cessioni, l'Inter potrebbe tornare su Dybala, sempre che nel frattempo non si inseriscano altre squadre".

(Fonte: Podcast Here We Go)