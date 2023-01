Romano: “Dumfries, situazione strana. Non mi stupirebbe se a gennaio…”

In collegamento su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Denzel Dumfries

"Dumfries? Sembra strana anche a me questa situazione sinceramente, dal punto di vista tecnico vederlo fuori e giocare così poco è particolare. Non mi stupirebbe se qualche squadra ci provasse già per gennaio”, le sue parole al canale di SOS Fanta.