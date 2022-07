Romano: “Dumfries? No contatti diretti Inter-Chelsea. È un nome che…”

A The Here We Go Podcast, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così dei rumors su Denzel Dumfries e il Chelsea: “Rumors Chelsea-Dumfries? È un nome a cui il Chelsea ha pensato, ma al momento non sono arrivate proposte all’Inter. E nemmeno contatti diretti tra le parti. E Dumfries vuole essere sicuro di giocare e non è una certezza al Chelsea, dove c’è anche Reece James. Al momento non c’è nessun discorso tra i Blues e l’Inter”.