Romano: “Juve-Vlahovic, si spiegano tante cose anche su Dybala e i rinnovi”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul canale Twitch di SOS Fanta ha parlato così di Paulo Dybala: “Dopo l’investimento fatto dalla Juventus su Vlahovic in questa finestra di mercato, per me si spiegano tante cose anche sul tema rinnovi di contratto dei bianconeri”.