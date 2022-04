Romano: “Futuro Belotti? Nessun accordo, la sensazione ora è che…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Andrea Belotti, in scadenza col Torino

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Andrea Belotti: “Cairo non ha mai annunciato l’addio, ma ha fatto capire quello che è nell’aria: nessun accordo e la sensazione che l’addio sia nell’aria. Sul Milan non ci sono riscontri, la priorità dei nerazzurri è Origi”, le sue parole. Nei mesi scorsi, oltre che ai rossoneri, Belotti è stato accostato anche all’Inter per l’attacco. Ricordiamo che è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Torino.