Romano: “Casadei, già due no al Chelsea e spunta il Nizza. L’Inter non accetterà…”

Il Chelsea fa sul serio per Cesare Casadei, gioiello di casa Inter. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast ha parlato così della situazione: “Il Nizza è interessato a Casadei. Il Chelsea sta ancora trattando con l’Inter, ma in corsa c’è il club francese e si parla della possibile opzione di riacquisto. L’Inter non accetterà 8/9 milioni di euro per Casadei, due offerte del Chelsea sono già state rifiutate”, le sue parole.