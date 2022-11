Romano: “Futuro Cristiano Ronaldo? No Bayern e Liga, o Premier o in Italia…”

“Futuro Ronaldo? A oggi veramente pensa solo al Mondiale, lui ha scelto con Mendes di non decidere nulla prima. Il Bayern si è tirato indietro, in Spagna non ci sono possibilità, non ci sono grandi opzioni. Vediamo se il Chelsea cambierà la posizione estiva, in Premier sicuramente può esserci qualcosa se no vediamo se ci sarà qualche sorpresa italiana, a oggi nessun contatto. È un’occasione enorme, ma a oggi non è vicino a qualcuno. Non lo sa lui, figuratevi io. A me piacerebbe vederlo al Milan, in una città come Milano. Sarebbe una bomba atomica per dare ancora più entusiasmo”, le sue parole al canale di SOS Fanta.