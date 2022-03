Futuro Dybala, Romano: “Marzo chiave, la Juve non garantisce più queste cifre”

Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, osservato speciale di casa Inter in caso di mancato rinnovo con la Juve

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: “10 milioni di parte fissa la Juve non vuole più garantirli al giocatore, gli infortuni sono uno dei temi sicuramente, ma il principale resta quello economico. Marzo può essere un mese importante, il discorso tra Dybala e la Juve verrà affrontato già nelle prossime settimane”. L’argentino è tra gli osservati speciali dell’Inter in caso di mancato rinnovo con la Juve.