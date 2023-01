Romano: “Futuro Gosens? L’Inter è stata chiara con lui già a dicembre”

In collegamento su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Robin Gosens

In collegamento su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Robin Gosens :

"Gosens? L’Inter è stata chiara a dicembre e ha detto che resta qui. Rientra nelle rotazioni, nell’ultimo mese ha giocato più lui di Dumfries. Non vedo un Gosens in uscita dall’Inter in questo momento”, le sue parole al canale di SOS Fanta.