Futuro Insigne, Romano: “C’è una maxi offerta, il discorso ora entra nel vivo”

L'esperto giornalista di calciomercato internazionale si è espresso così sul futuro di Insigne, in scadenza col Napoli

La scorsa estate, il nome di Lorenzo Insigne è stato accostato all'Inter per l'attacco. Apprezzato dai dirigenti nerazzurri, il capitano del Napoli resta in scadenza di contratto. E, come svela Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA), ha ricevuto un'importante offerta nelle scorse ore. "Insigne? C’è una maxi offerta da Toronto, che sta facendo molto, molto sul serio. La proposta economica è molto importante, anche a livello di marketing. C’è qualcosa di serio, non è un discorso fatto e completato, ma si sta entrando nel vivo e ci sono stati contatti anche nelle ultime ore. Non è solo una tentazione, ma un dialogo. Per gennaio bisognerebbe trattare col Napoli, per ora è impostata su giugno e in particolare si sta provando a convincere il giocatore proprio".