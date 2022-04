Futuro Lautaro Martinez, Romano: “È importante ribadire questa cosa verso l’estate”

Le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato internazionale sul futuro di Lautaro Martinez

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, ha parlato a The Here We Ho Podcast (ITA) del futuro di Lautaro Martinez: “Se ne parla quando segna e quando non segna, sempre. Oggi è importante ribadire che è molto contento all’Inter. Sa bene che la società dovrà prendere decisioni anche in uscita e se dovessero arrivare offerte clamorose, l’Inter dovrà fare ragionamenti”.